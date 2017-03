Acapulco: Alessandra Perilli in finale

Nella seconda prova di Coppa del mondo, ad Acapulco, in Messico. La finale alle 23.15.

La tiratrice sammarinese centra 73 piattelli su 75 ed ottiene il miglior punteggio assieme all'azzurra Deborah Gelisio. In finale anche la spagnola Galvez e l'australiana Cox. In campo maschile, doppio 23 per Gian Marco Berti che chiude con 46 su 50.