Basket, Trento si prende l'anticipo con Pistoia

Al PalaTrento la Dolomiti Energia sfiora la tripla cifra: 99-91.

Si ritira su subito, dimostrando che quella di settimana scorsa contro Torino è stata solo una sconfitta passeggera, la Dolomiti Energia Trento, che nel primo tempo travolge una Pistoia con le maglie decisamente troppo larghe e che subisce 61 punti nei primi due quarti. Allo scadere dei primi 10' Devyn Marble ha già 16 punti a referto, col 7/8 al tiro. Entusiasmante il confronto con Terran Petteway, che come la guardia del Michigan chiuderà a quota 27.



Il successo però è tutto trentino, nonostante un terzo quarto indecente in cui i toscani rilanciano con un 31-16 che li riporta ad un solo possesso di distanza quando ci sono da giocare gli ultimi dieci minuti, nei quali non è sufficiente il contributo di 8 punti di Petteway. A far girare la partita è l'avvio di frazione, in cui Marble e Craft lanciano Trento sul +7, che tale si conferma sulla bomba di Toto Forray. La The Flexx si riporta sotto coi liberi di Petteway e la tripla di Eric Lombardi per l'88-86. Sutton e Craft non concedono sponda alla rimonta ospite, che non tornerà più a distanza di un possesso. Flaccadori taglia la testa al toro firmando sei degli ultimi sette punti della Dolomiti Energia, che sfiora la tripla cifra (99-91 il finale) e si conferma in ottima forma, mantenendo un deciso passo in ottica play-off.



LP