Special Olympics: medaglie di bronzo per Mancini e Marchetti

Nel Super-G di Schladming Thierry Mancini e Ruggero Marchetti salgono sul podio

Dallo sci alpino arrivano subito grandi soddisfazioni per la delegazione sammarinese ai mondiali Special Olympics. Nel Super-G, San Marino conquista due ottime medaglie di bronzo con Thierry Mancini e Ruggero Marchetti. Mancini è il primo dei due atleti biancoazzurri ad affrontare la neve di Schladming nella categoria M02. Pettorale numero 292 per il portacolori del Titano che, da giovane promessa, non delude le aspettative prendendosi un bronzo bellissimo davanti all'atleta degli Stati Uniti. Nazionale a stelle e strisce che centra comunque l'oro precedendo la Romania. Per Thierry Mancini subito un grande risultato nonostante una neve poco compatta a causa della pioggia e dell'alta temperatura.

Non è da meno Ruggero Marchetti. Il campione del mondo in carica, partiva proprio dalla medaglia d'oro di quattro anni vinta in Corea. Lo sciatore biancoazzurro conferma il podio, con un bronzo eccezionale nella categoria M05, al termine di una prova non facile, proprio quando la temperatura ancora più alta rispetto alla gara di Mancini, avevano reso la neve poco sciabile. Col pettorale 293, Marchetti ha affrontato le porte con grande determinazione, quella che gli ha permesso di guadagnare 1 centesimo sull'atleta della Romania e prendersi il bronzo. Oro all'Olanda davanti al Belgio.



Nel video le interviste con Thierry Mancini (bronzo Super-G) e Ruggero Marchetti (bronzo Super-G)



Dall'inviato a Schladming (Austria)

Elia Gorini