Special Olympics: rinviate le gare di De Angelis e Gianessi

L'alta temperatura ha reso inizialmente difficile, poi quasi impraticabile, le piste per le gare di fondo e ciaspole.

Se dalla sci alpino sono arrivate due medaglie, dal nordico e dalle ciaspole, per ora solo un rinvio, in attesa di un po' di freddo. L'alta temperatura ha reso quasi impraticabile la pista dello sci di fondo che, vedeva impegnato Stefano Gianessi, e il circuito della corsa con le ciaspole, con Marco De Angelis. A Ramsau Stefano Gianessi si presenta da campione del mondo in carica, per il fondista sammarinese, era arrivata in Corea una medaglia d'oro. Gianessi è di certo tra i più carichi, consapevole che non sarà facile confermarsi su una neve così insidiosa.

Anche per Marco De Angelis è arrivato, almeno per il momento, un rinvio delle gare. Il sammarinese, sarà impegnato nelle gare dei 100 e 200 metri con le ciaspole. Continua anche per De Angelis la fase di avvicinamento all'impegno, passando per gli allenamenti sulla neve, quasi acqua, di Ramsau.



Nel video le interviste con: Marco De Angelis (corsa con le ciaspole) e Stefano Gianessi (sci di fondo)



Dall'inviato a Ramsau (Austria)

Elia Gorini