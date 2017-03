Special Olympics: subito soddisfazioni per la squadra sammarinese

Grande soddisfazione per la delegazione sammarinese per le due medaglie centrate nello sci alpino. Peccato per sci di fondo e corsa con le ciaspole. L'alta temperatura ha imposto il rinvio delle gare



Nel video l'intervista con Leonardo Sulsente (Capo Allenatori SO San Marino)



Dall'inviato a Schladming (Austria)

Elia Gorini