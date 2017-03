Special Olympics: bronzi Gianessi e De Angelis

Nella 5 km di sci di fondo e nei 100 metri ciaspole arrivano terza e quarta medaglia per la delegazione sammarinese.

Continuano ad arrivare buone notizie dagli atleti sammarinesi impegnati negli Special Olympics World Winter Games di scena in Austra.



Stefano Giannessi ha infatti centrato il terzo posto nella 5 km di sci di fondo - categoria M07 - chiudendo alle spalle dell'austriaco Gerhard Koeck, medaglia d'oro davanti all'elvetico Hugo Imhasly, distante poco meno di 4'' dal nuovo campione del mondo.



Quella ottenuta da Gianessi è la terza medaglia in tre gare che hanno visto iscritti atleti sammarinesi.



Arriverà a stretto giro di posta anche la quarta, stavolta con Marco De Angelis, che chiude al quarto posto i 100 metri di ciaspole M14, ma balza sul gradino più basso del podio per la contemporanea squalifica del bulgaro Viktor Hristov, che aveva chiuso al primo posto la gara.



Medaglia d'oro che finisce così al collo dell'azzurro Sergio Balbis, che precede Collon e - per l'appunto - De Angelis.





LP