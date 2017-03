Special Olympics: due bronzi che valgono oro

Thierry Mancini e Ruggero Marchetti protagonisti anche della Cerimonia di premiazioni nel centro di Schaldming.

I mondiali Special Olympics si confermano grande evento anche nelle premiazioni. Centrate le due medaglie nella gare di Super-G, Thierry Mancini e Ruggero Marchetti sono stati protagonisti anche della cerimonia di premiazioni. Dalla neve delle piste, al centro di Schaldming dove il programma prevedeva la consegna delle medaglie. Il primo a salire sul podio è stato Thierry Mancini, per nulla emozionato, lo sciatore sammarinese si è preso la sua medaglia, con tanto di grande esultanza alla Paul Pogba. E' stato tra i più applauditi l'atleta biancoazzurro che si è messo al collo un bellissimo bronzo ricevendo i complimenti anche degli altri sciatori in gara. Bronzo anche per Ruggero Marchetti, di fatto un bel podio confermato dopo l'oro di quattro anni fa in Corea. Per l'atleta sammarinese un terzo posto conquistato per 1 centesimo di secondo sul quarto classificato, tanto basta per vincere una medaglia pesante e tanto bella da condividere con tutta la delegazione. Per San Marino il primo giorno di gare ha portato subito due medaglie, non male per un team di 4 atleti, che conta di fare bene anche nelle altre prove.



Elia Gorini