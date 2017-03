Tiro a volo: ad Acapulco trionfa lo spagnolo Fernandez

Il sammarinese Gian Marco Berti ha chiuso al trentottesimo posto con 116 su 125

Giornate tipicamente estive ad Acapulco, per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Tiro a Volo, specialità fossa Olimpica. Le splendide condizioni climatiche hanno favorito le performance dei tiratori, che hanno sparato su livelli da record assoluti. Il migliore nelle qualificazioni è stato lo spagnolo Antonio Bailon, che ha commesso un solo errore, centrando 124 piattelli su 125. In finale anche il connazionale Fernandez e l'azzurro Daniele Resca con 123. Per gli altri tre finalisti, è stato necessario lo shoot-off, con il belga Peeters, il britannico Heading ed il peruviano De Souza. tutti a quota 122. Non c'è la fatta, il sammarinese Gian Marco Berti, che ha chiuso con 116 piattelli colpiti, in pratica la media del 23, che in gare di questo livello, vale solo il 38esimo posto assoluto. La finale ha visto per protagonisti i due tiratori spagnoli, Fernandez e Bailon, con tanto rammarico per l'azzurro Daniele Resca, che si è fermato in quarta posizione, battuto dal britannico Aaron Heading. Alla fine il derby spagnolo ha sorriso al Alberto Fernandez, capace di colpire 45 piattelli su 50 mentre il connazionale Bailon, è crollato nel finale con 4 errori consecutivi e si è dovuto accontentare della medaglia d'argento.