Ancora soddisfazioni per la Mya Gym

Domenica 19 Marzo ad Acquaviva le piccole e grandi ginnaste della Mya Gym, in rappresentanza della Federazione Sammarinese Ginnastica, hanno partecipato alla 1° Prova regionale Fgi del Campionato di serie D Silver, ottenendo risultanti molto brillanti.

La prova consisteva nell’esecuzione di un esercizio di squadra al corpo libero, di un esercizio che prevedeva la successione di due attrezzi ed un esercizio con un attrezzo a scelta. La somma dei rispettivi punteggi ottenuti in ciascun esercizio determinava il punteggio finale.

Per la categoria D 3 la squadra B formata da Stefania Fattori, Alice Gasperoni, Giulia Santi e Sofia Zanotti ha eseguito tre esercizi grintosi e precisi, aggiudicandosi il 2° gradino del podio.

La squadra A formata da Camilla Borgagni, Giada Cavalli, Aurora Celeste e Annagiulia Gobbi ha mostrato grande sincronia nell’esibizione di squadra e ha raggiunto un ottimo 5° posto.

Per la Categoria D 2 è scesa in pedana la squadra A, formata Sofia Buenafè, Alice D’Elia ed Emma Guida, che ha eseguito tre esercizi con grande determinazione e senso musicale, ottenendo il 3° gradino del podio.

Per la categoria D 1, che prevedeva che ogni squadra portasse un esercizio di squadra con i cerchi, un esercizio con la successione di due attrezzi ed un esercizio individuale con un attrezzo, la squadra composta da Brigitte Bovelacci, Lucia Casali, Lucia Falcone e Lucrezia Piergiovanni, con tanta grinta ha raggiunto il 2° posto in classifica.

Le insegnanti Pamela Casadei, Sara Sergiani, Elisa Cavalli e Luna Casadei sono molto soddisfatte per i risultati raggiunti dalle loro ginnaste.



Campionato di specialità FGI Gold J/S – Fase tecnica ½

A Castelletto Sopra Ticino sabato 18 e domenica 19 Marzo si è tenuto il campionato di specialità Fgi Gold J/S valevole per la qualificazione alla fase Nazionale, a cui hanno partecipato, in rappresentanza della Federazione Sammarinese Ginnastica, le Juniores Elettra Massini e Anna Tamagnini guidate dalla tecnica Serena Sergiani. Elettra e Anna hanno gareggiato con le migliori ginnaste di quattro regioni, ma forse sotto pressione e senza la solita grinta che le contraddistinguono, non sono riuscite ad esprimere il meglio di loro, anche se hanno raggiunto comunque buone posizioni: Anna un 13° posto ed Elettra un 18° posto.

Anna ed Elettra, anche se hanno visto sfumare l’occasione di qualificarsi ai Campionati Nazionali sono pronte a tornare in palestra, ancora più combattive, per prepararsi alle prossime gare in programma.