Judo. 25° Torneo Internazionale “Città di Giano nell’Umbria”

Due infortuni identici, storta dell’alluce del piede destro, lascia a casa Paolo Persoglia e Giacomo Gennari.

Così verso Giano Parte Jessica Zannoni insieme al Tecnico federale Luca Cainero.

Jessica combatte bene tre incontri, vincendone uno e piazzandosi al 5° posto.

Luca Cainero si dice soddisfatto dall’approccio alla gara di Jessica, dalla avvenuta stabilizzazione alla categoria -78kg che sarà la stessa in cui gareggerà a “San Marino 2017” e dalla rapidità delle tecniche in crescita. Il percorso sarà però ancora lungo e aspro e Jessica dovrà continuare a lavorare duramente, sapendo però che la strada intrapresa è quella giusta e che Jessica è sempre più una garanzia d’impegno e tenacia.



Nella categoria cadetti -66kg ha gareggiato anche Leonardo Deli, assistito dal suo tecnico Giovanni Troia. Leonardo purtroppo perde al primo incontro e non viene ripescato, concludendo così la sua trasferta. Ma l’incontro è stato in parità fino a 2“ dal termine e quando ormai ci si preparava all’extra time e al golden score gli arbitri interpretavano un dubbio wazari a favore dell’avversario che rompeva così l’equilibrio. In futuro, con l’esperienza, Leonardo potrà gestire meglio i secondi finali degli incontri che disputerà. Il tecnico Troia è però soddisfatto per l’approccio agonistico del ragazzo.



Ora si torna in palestra e agli allenamenti fuori territorio per preparare le prossime gare, prima tra tutte la European Cup di Dubrovnik del 2 aprile a cui parteciperà Paolo Persoglia.