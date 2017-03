Ginnastica artistica: le atlete della Ginnastica San Marino monopolizzano i podi

Domenica 19 marzo 2017 si è svolta a Bellaria la seconda prova del Trofeo a Colori e come nella prima prova, le atlete sammarinesi dell’Accademia della Ginnastica hanno monopolizzato i podi in tutte le categorie.

Nella categoria Junior, classe 2006 si posiziona al secondo posto nella classifica generale Maria Letizia Pagnoni e al terzo Linda Michelotti; Viola Pasquali quinta e Giada Mattei sesta. Poi nei vari attrezzi, le atlete dell’Accademia sbaragliano le avversarie con un podio tutto sammarinese a volteggio: al primo posto si classifica Beatrice Cevoli, al secondo Anna Bonfè e al terzo Chiara Casadei, poi alla trave si aggiudica la medaglia d’oro Alice Toccaceli seguita da Chiara Casadei con la medaglia d’argento; al corpo libero sale sul gradino più alto del podio Beatrice Cevoli e sul terzo gradino sale invece Anna Bonfè. Nella classe 2007 anche Elisa Zucchi ottiene un bellissimo oro al corpo libero.

Nella categoria Allieve classe 2009, Anita Carlini con esercizi impeccabili in tutti gli attrezzi conquista la prima posizione nella classifica generale, sesta Rachele Conti; per la classe 2008 Sofia Brolli guadagna una bella medaglia d’argento in classifica generale, quinta invece Ilaria Babboni.

Nella categoria Senior classe 2005 Sara Bertozzi si aggiudica un ottimo primo posto in classifica generale seguita da Veronica Zangari in seconda posizione; per la classe 2004 Maira Michelotti conquista la prima posizione a volteggio e la terza a corpo libero.

Il Presidente dell’Accademia Milena Bernabini, il direttivo e le allenatrici sono molto felici per questi risultati e compiaciute dal fatto che anche atlete che si sono avvicinate da poco alla ginnastica artistica, hanno avuto modo di prendersi le loro meritate soddisfazioni.