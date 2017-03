Weekend decisamente impegnativo per la Società Sportiva Ginnastica San Marino

Sabato 18 marzo a dare il via alla due giorni agonistica sono state le Esordienti, alla prima prova regionale Csen del Campionato Silver B dove hanno ben figurato con il 2° posto di Lisa Lazzari al corpo libero, 4° posto per Lisa Poggiali al corpo libero e 3° alla palla, 3° gradino del podio per Sofia Gallucci al corpo libero e 2° alla palla, 3° posto per Alice Meloni al cerchio e 4° alla fune. 5° posto per Matilde Ceccoli al corpo libero e 4° alla palla, reduce dalla varicella che l’ha tenuta ferma nelle ultime settimane.

La competizione è proseguita con la categoria Silver B a squadre. Ottimo 1° posto sia per le junior Serena Gamberini, Serena Grazia e Sara Piccari ai nastri che per la squadra senior 5 palle formata da Margherita Marasso, Maya Tentoni, Giada Ancona, Francesca Balducci e Letizia Gennari.

Nel pomeriggio la gara è ripresa con le Esordienti della categoria Silver A, Camilla Rossi, Annalisa Giovannini e Giulia Beccari che hanno conquistato rispettivamente il 2°, 3° e 4° posto.

A seguire le Allieve della categoria Silver A con Giorgia Della Balda che si è piazzata al 2° posto al cerchio e al 4° alla fune.

Cambio di categoria. In gara le junior della categoria Golden B.

La classifica è stata determinata sommando il punteggio di due esercizi.

Ottimo 2° posto per Virginia Morri che ha eseguito con tanta grinta i suoi esercizi alla palla e al cerchio. Buonissima prova anche per Sofia Stefani che, pur non essendo in perfette condizioni fisiche, ha comunque raggiunto il 4° posto. Nicole Raschi si aggiudica il 6° posto a causa di una perdita alla palla che ha compromesso due esercizi eseguiti per il resto molto bene. 7° posto per Nina Franchini che ha lasciato dietro di sé molte atlete grazie a due prestazioni molto buone alle clavette e al cerchio. Giornata meno fortunata per Alessia Balducci per la quale alcune perdite hanno pregiudicato il risultato. Undicesima posizione per lei.

La lunga giornata si è conclusa con la categoria Golden A.

5° posto per Matilde Tamagnini tra le allieve, con una buona prestazione alle clavette e qualche imperfezione di troppo al nastro. 2° posto per Giulia Casali tra le junior con un ottimo esercizio al cerchio e invece qualche imprecisione alle clavette. Infine 1° posto per la senior Lucia Castiglioni che ha presentato due bellissimi esercizi alla palla e al nastro. Ulteriore banco di prova per lei in previsione della tappa di World Cup cui parteciperà e che si svolgerà il prossimo 7/9 aprile a Pesaro.

Il campionato regionale Csen è proseguito il giorno successivo, domenica 19 marzo, con le atlete di 1° e 2° livello e per molte di loro si è trattata della prima gara in assoluto. Lucia Frisoni, Greta Conti e Noemy Pelliccioni, le più piccole, nella categoria Coccinelle, hanno catturato l’attenzione di tutto il palazzetto con la loro dolcezza e la loro bravura e si sono aggiudicate il 1° posto.

Per le bimbe un po’ più grandi, nella 1° categoria del 1° livello, tanta soddisfazione per la squadra verde, composta da Alice Muccioli, Maria De Biagi, Ludovica Del Vecchio e Sofia Carbone, che si è classificata al 2° posto. 3° posto invece per la squadra bianca formata da Sara Amethaj, Sofia Guidi e Matilde Paradisi, 4° posto per la squadra gialla, formata da Tea Casadei, Irene Di Rosa e Sara Giulianelli e 6° posto per la squadra azzurra composta da Rebecca Castaldo, Veronica Livi e Sofia Mambelli.

Negli individuali di 1° categoria 1° livello, Eva Bombagioni ed Eva Vitali hanno dato il meglio di loro conquistando il 1° e 2° posto al nastro, mentre con l’esercizio alla palla Nicole Le Donne, causa qualche imprecisione di troppo, si è classificata al 17° posto. Bravissime e sicuramente daranno prova di ulteriori miglioramenti alla seconda prova.

Sempre per il 1° livello ma in 2° categoria sono state protagoniste con l’esercizio alla palla, Giulia Marini, Asia Marino e Nina Casali. Nel complesso una buona esecuzione, con qualche piccolo errore e un po’ di emozione che non hanno consentito che si esprimessero al meglio delle loro possibilità. Si sono piazzate rispettivamente al 5°, 9° e 12° posto, mentre la squadra blu, coppia due funi, con le atlete Alice Muccioli ed Eleonora Macari si è aggiudicata un meritatissimo 1° posto.

Nel pomeriggio le protagoniste sono state le ragazze più grandi che hanno gareggiato nel 2° livello 1° categoria, dove la prima a scendere in pedana è stata Agnese Bernardi con un bellissimo esercizio al nastro concluso con tanta grinta e nessuna penalità che le è valso il 1° gradino del podio. Ha invece sfiorato il podio con il secondo esercizio, quello alla palla. E’ stata poi la volta di Laura Ceccarini, Elisa Cescutti e Viola Bombagioni con l’esercizio alla fune. Alcune di loro non in perfetta forma già dai giorni precedenti la gara, non hanno eseguito alla perfezione gli esercizi così come durante la preparazione, ma hanno comunque conquistato rispettivamente il 3°, 4° e 5° posto. Stessa categoria ma attrezzo diverso, ha visto impegnate Sofia Cecchetti alla fune e alla palla e Matilde Nicolini alle clavette e alla palla. Un netto miglioramento rispetto alla stagione precedente per entrambe. Per Sofia un 8° e un 4° posto mentre per Matilde un 3° e un 2° posto, conquistati con grinta e gran sicurezza.

In 3° categoria hanno invece gareggiato le più grandi, Giada Casali e Giorgia Malacarne con la coppia fune e cerchio. Alcune piccole incertezze e qualche errore le hanno fatte classificare al 6° posto, mentre la squadra a 3 cerchi composta da Elisa Cescutti, Viola Bombagioni e Laura Ceccarini si è classificata 2°.

Nel frattempo, a San Marino, si stava invece disputato la prima prova regionale del campionato FGI di Serie D, organizzata proprio dalla Società Sportiva Ginnastica San Marino e a Castelletto Ticino la senior Monica Garbarino era alle prese con gli interregionali di Specialità Gold, cui partecipano le migliori atlete di quattro regioni. Monica ha ottenuto un 16° posto alla palla causa qualche errore di troppo e un buon 8* posto alle clavette che ha però lasciato l’amaro in bocca perché ottenuto nonostante un paio di perdite dell’attrezzo e quindi ha visto così sfumare per poco la qualificazione per i nazionali.

A San Marino, per il campionato di serie D, nella categoria D3, la squadra formata da Gioia Casali, Lisa Lazzari, Matilde Ceccoli e Alice Meloni si è comportata molto bene aggiudicandosi il 3° gradino del podio, grazie ad un esercizio collettivo molto preciso, un successione ben eseguita e un individuale con qualche imprecisione. Ottima prima esperienza per loro e siamo sicuri che alla seconda prova riusciranno a migliorarsi.

Nella categoria D2 la squadra formata da Giulia Beccari, Camilla Rossi e Annalisa Giovannini si è classificata 6° con alcuni errori ed imprecisioni nell’esercizio collettivo, una successione nastro e palla bene eseguite e un individuale alla fune con alcuni errori di esecuzione nelle difficoltà che non hanno permesso di ottenere il risultato sperato. Conoscendo le capacità di queste atlete, faranno sicuramente meglio alla seconda prova.

Terminato l’estenuante fine settimana rimane, oltre ad un po’ di stanchezza, tantissima soddisfazione per l’impegno dimostrato dalle atlete e per i risultati ottenuti. Bravissime ragazze!