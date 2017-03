Eurolega: Efes ai Play-off

Gli uomini di Perasovic si prendono derby e qualificazione.

Colpo grosso dell'Efes, che si prende il derby di Istanbul superando gli odiati cugini del Fenerbahce e centra la qualificazione ai Play-off, lasciando di fatto al confronto tra Stella Rossa e Darussafaka l'onore e l'onere di determinare l'ottava ed ultima formazione che supererà il taglio del Round Robin.



Partenza lanciata dei biancoblu, che si arrampicano sul 10-2 coi 5 consecutivi di Osman, respingendo l'abbordaggio del Fenerbahce con Vesely e Kalinic, per chiudere sopra di 7 il primo quarto. Vantaggio che sfiora la doppia cifra al termine della prima metà di gara, complice la buona vena di Bryant Dunston e Brandon Paul. L'apporto di Mahmutoglu permette di suturare l'emorragia: all'intervallo è 44-35.



Il Fener non avvicina l'avversario, scivolando nel baratro del -17 per mano di Jayson Granger. Bogdanovic e Nunnally – forzando non poco dall'arco – riportano i vice campioni d'Europa sul -11 all'alba del quarto quarto, che saluta il parziale di 9-2 chiuso da Udoh: gialloneri a due possessi di distanza, come non succedeva dal primo parziale. Non tremano le gambe a quelli di Perasovic, che gestiscono anche la seconda fiammata del Fenerbahce – fino al -2 con la bomba di Dixon a poco più di 30'' dalla sirena – e conducono in porto una preziosa vittoria messa in dubbio dallo 0/2 in lunetta di Brandon Paul, ma sostanziata dalla tripla sbagliata di Dixon che con 10'' a disposizione va a chiudersi nell'imbuto e gestisce malamente il possesso che poteva allungare all'over-time la sfida che per l'Efes vale i Play-off.



Si gioca per onor di firma negli altri tre palazzetti: Bamberga passa a Milano con un Causeur da 17 punti, 8 rimbalzi e 2 assist. All'Olimpia non bastano i 20 di Hickman ed i 19 con 9 rimbalzi di Raduljca.



Il Pana aggancia il quarto posto del Fener passando sul parquet di Vitoria 72-63: decisivo il primo quarto chiuso sul 24-6. Singleton il migliore con 18 punti e 8 rimbalzi.



A Tel Aviv c'è gloria anche per lo Zalgiris, che sfoga la vena offensiva sfiorando la tripla cifra: 93-77 il finale.



LP