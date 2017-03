Special Olympics: in 15,000 a Graz per la Cerimonia di chiusura

Gli atleti sammarinesi faranno rientro in Repubblica nel pomeriggio.

É terminata ieri sera a Graz, con la spettacolare Cerimonia di chiusura, la settimana dedicata agli Special Olympics World Winter Games 2017, che ha portato oltre 15,000 spettatori l'UPC-Arena. Un emozionante discorso di Arnold Schwarzenegger a congedo delle centinaia di atleti che tra Styria, Ramsau, Graz e Schladming si sono affrontati e confrontati nelle competizioni iridate che – per quanto riguarda San Marino – hanno portato 5 medaglie in cascina. Un pokerissimo di bronzi, con tutti e quattro i portacolori biancazzurri a podio almeno una volta: Ruggero Marchetti e Thierry Mancini nel Super G, Stefano Gianessi nella 5 km e Marco De Angelis, che fa doppietta nelle ciaspole salendo sul podio sia nei 100 che nei 200 metri.



Il più grande evento sportivo invernale del 2017 va così in archivio dopo un'intensa settimana di gare, che hanno puntato l'occhio di bue sui 2,600 atleti rappresentati 105 nazioni. Un successo impensabile senza l'apporto di oltre 3000 volontari e che con più di 600 giornalisti accreditati - tra cui anche una troupe di San Marino RTV - ha costituito un'importante vetrina per gli atleti Special Olympics e per il movimento in generale, che continua a sensibilizzare e costruire, aggiornandosi ai World Summer Games di Abu Dhabi per il prossimo, enorme, palcoscenico in cui protagonisti saranno i più grandi atleti del mondo. Parola di Schwarzenegger.



LP