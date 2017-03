Taekwondo, giovani sammarinesi a Pesaro

Trasferta piena di difficoltà quella del Taekwondo San Marino a Pesaro. Un torneo di 3 giorni che ha visto impegnati tanti atleti del Titano a cominciare da Giulia Tosi che ha vinto il primo match e poi si è arresa a una nazionale italiana. Elias Lonfernini, reduce da un infortunio, ha approfittato per riprendere confidenza con i combattimenti, e Samuele Genghini ha disputato un incontro e fatto esperienza.

Dal 26 al 30 aprile la Nazionale Maggiore sarà in Grecia per la President Cup