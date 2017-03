Valverde domina il Catalunya

Spettacolo del fuoriclasse spagnolo

Sembrano non passare gli anni per Alejandro Valverde che si ritrova più forte in questo avvio di stagione. Il fuoriclasse spagnolo domina il Catalunya, ultima tappa compresa quella sullo spettacolare circuito del Montjuc a Barcellona dove da tradizione si conclude la corsa a tappe. Per Valverde è il terzo trionfo in questa edizione, il quarto senza la squalifica inflitta alla sua Movistar nella cronosquadre inaugurale. Al murciano va naturalmente anche la classifica generale, con un vantaggio di 1’03” sul connazionale Alberto Contador e di 1’16” sul compagno di squadra Marc Soler, vera giovane rivelazione di questa settimana e già in eletto a predestinato.

Ai 3,5 km dall’arrivo Daniel Martin è partito con una progressione spaventosa in un tratto di falsopiano, alla quale il solo Valverde è stato in grado di resistere. I due protagonisti sono giunti al traguardo praticamente appaiati con il gruppo in forte rimonta alle loro spalle, anche se negli ultimi metri la maggior freschezza del campione della Movistar gli ha permesso di aggiudicarsi facilmente la volata; l’irlandese si è invece dovuto accontentare della quinta piazza. Secondo al fotofinish Jarlinson Pantano, per lui una splendida rimonta Il migliore degli italiani è Davide Formolo ottavo, che conferma tutti i progressi fatti da un atleta interessante e che chiude al dodicesimo posto la classifica generale.