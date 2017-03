Ciclismo: Bernard Hinault ospite a InBici su San Marino RTV

Puntata speciale giovedi sera per In Bici, la trasmissione dedicata al Ciclismo, in onda alle 20 sulla nostra emittente. Ospite d'eccezione, Bernard Hinault, il fuoriclasse francese vincitore di 5 Tour de France, 3 giri d'Italia e 2 Vuelta di Spagna. Campione del mondo nel 1980, Hinault vinse anche il bronzo nella gara iridata del 1981, anno in cui conquistò la vittoria anche alla Parigi-Roubaix. Proprio oggi, Bernard Hinault entrerà ufficialmente nella Hall of Fame del Giro d’Italia.