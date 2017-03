Bernard Hinault a San Marino Rtv

Lo avevamo lasciato così, uno dei più grandi di tutti i tempi. E qualche anno è passato da quando vinceva Giro, Tour, Vuelta , Mondiale e le Classiche, ma il fascino di Bernard Hinault non ha età. Sempre in bicicletta, oggi a San Marino. Già, perchè Hinault a San Marino? Sono tanti i tifosi italiani che lo seguivano ai bordi delle strade, tanti quelli che facevano il tifo per lui. Una simpatia per il Paese ricambiata eppure Bernard Hinault non ha mai corso per una squadra italiana. Il occasione del Giro d'Italia del Centenario gli verrà attribuito un posto nella Hall of Fame della Corsa Rosa. Eppure ne ha vinte solo 3.