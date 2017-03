Inbici: arriva a San Marino 'le roi' Hinault

Appuntamento da non perdere questa sera alle 20 su San Marino RTV. Ospite della trasmissione In Bici, il campionissimo francese Bernard Hinault. Una leggenda del ciclismo mondiale, capace di vincere in carriera, 5 Tour de France, 3 giri d'Italia, due Vuelta di Spagna ed un titolo mondiale. oltre alle più importanti classiche del panorama internazionale. Bernard Hinault, dunque, ospite questa sera a In Bici, passione sui pedali.