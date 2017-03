Miami, un Fognini strepitoso fa fuori anche Nishikori

Grande impresa di Fabio Fognini che al Master 1000 di Miami si qualifica per la semifinale. E' il primo italiano a riuscirci nella storia di un torneo mai troppo fortunato per gli azzurri. Ai quarti il tennista ligure ha battuto il giapponese Kei Nishikori, numero 4 del mondo, col punteggio di 6-4 6-2). In semifinale se la vedrà con lo spagnolo Rafa Nadal, comunque vada da lunedi Fognini rientrerà tra i primi 30 del mondo.