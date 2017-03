Rugby sammarinese in udienza dai Capitani Reggenti

A pochi giorni dalla scadenza del suo mandato sua eccellenza Marino Riccardi ha voluto omaggiare i biancazzurri della palla ovale, sport del quale è un grande appassionato.

A mezzogiorno i Capitani Reggenti Marino Riccardi e Fabio Berardi hanno ricevuto in udienza ufficiale dirigenti, atleti e tecnici del movimento rugbystico sammarinese. Un incontro figlio della grande passione per la palla ovale di sua eccellenza Riccardi. Che nei suoi ultimi giorni di mandato ha deciso di omaggiare uno sport ancora poco praticato ma che, secondo lui, “saprà in pochi tempi conquistare uno spazio crescente nel panorama sammarinese”.



A rappresentare il rugby biancazzurro c'erano, tra gli altri, il presidente della federazione Marc Lazzari e quello del club Davide Giardi, il capitano della nazionale Mattia Bastianelli e il CT Jorge Gutierrez. Che hanno ringraziato i Capitani Reggenti e il Segretario per lo Sport Marco Podeschi regalandogli tre magliette personalizzate della nazionale, palloni, cravatte e gagliardetti della federazione. Scherzosamente donato anche un cucchiaio di legno, solitamente riservato all'ultimo classificato del Sei Nazioni e spesso toccato all'Italia.



Nel video l'intervista a Marc Lazzari (Pres. Fed. Rugby) e Davide Giardi (Pres. Rugby Club San Marino)