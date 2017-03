Volley: Banca di San Marino corsara a Ravenna

Teodora Ravenna – BANCA DI SAN MARINO 0 a 3 (13, 24, 23)

La BANCA DI SAN MARINO, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato, due delle quali al tie-break, torna dalla trasferta contro la Teodora Ravenna con tre punti che la rilanciano in chiave play-off. In attesa della partita di sabato dell’Ozzano a Imola, torna temporaneamente in seconda posizione e si fa una bella iniezione di fiducia. “Le ragazze sono state molto brave nel primo set, nel quale abbiamo impedito alle nostre avversarie di giocare – spiega Luca Nanni, coach delle titane. – Nel secondo e nel terzo parziale la Teodora è stata più convincente in battuta e ha anche sbagliato meno ma noi siamo state più squadra, non abbiamo mai perso la concentrazione e siamo riuscite a spuntarla anche se non è stato facile. Questo risultato fa classifica e morale, anche perché abbiamo giocato meglio rispetto alle ultime nostre partite”.



TABELLINO BANCA DI SAN MARINO: Benvenuti 8, Elisa Parenti 9, Pasolini, Fiorucci 6, Bacciocchi 6, Carnesecchi, Chiara Parenti 3, Tomassucci 14, Magalotti 2, Vanucci 7, Ridolfi, Padovani (L). All. Luca Nanni.



CLASSIFICA: Cervia Volley 53, BANCA DI SAN MARINO 49, Fatro Ozzano 48, Rubicone In Volley Savignano 39, Riccione 38, Fenix Faenza 32, Flamigni Sammartinese 32, Olimpia Ravenna 31, Pgs Bellaria Bologna 23, Teodora Ravenna 23, Cattolica Volley 21, Montevecchi Imola 21, Progresso Bologna 19, Gut Chemical Bellaria 15.



PROSSIMO TURNO: (23^ giornata). Sabato 8 aprile: BANCA DI SAN MARINO – Progresso Bologna (Serravalle, ore 18).



Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Pallavolo