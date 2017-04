Tre ori Interregionali al Taekwondo San Marino

Una serie di gare da ricordare per i 5 ragazzi del Taekwondo San Marinobianco guidati dal Coach Secondo Bernardi (c.n. 5° dan) nell’Interregionale FITA 2017 Emilia Romagna con oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. Il cadetto A Stefano Crescentini ha conquistato la medaglia di bronzo; il cadetto B Samuel Tarini, ha conquistato la medaglia d'oro, cos' come Thomas Albani e lo junior Michele Mezzanotte. Argento al senior Nicholas Battistini. Ora proseguono gli impegni degli altri nazionali: il prossimo sarà dal 26 al 30 aprile in Grecia, precisamente ad Atene, con la President Cup 2017.