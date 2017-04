Calcioscommesse: preoccupazione dal Panathlon

Il Panathlon Club San Marino, in merito alla recenti notizie di stampa su presunte scommesse illegali riguardanti il calcio sammarinese, manifesta la propria forte preoccupazione per fatti che lederebbero gravemente il Fair Play e l'etica sportiva ed esprime il totale ed incondizionato sostegno alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio nel suo impegno volto alla ricerca di eventuali responsabili e per il rafforzamento della credibilità dello sport più popolare. Il Panathlon International da sempre è impegnato nella salvaguardia dei valori sani dello sport e mette a disposizione della collettività il proprio impegno, la propria esperienza e credibilità internazionale affinché abbiano a prevalere la lealtà, la rettitudine e la correttezza morale.