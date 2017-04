Coppa Davis, San Marino sorteggiato nel Pool C

Con i biancazzurri anche Lussemburgo, Liechtenstein ed Albania.

La formazione sammarinese di Coppa Davis è stata sorteggiata nel Pool C insieme a Lussemburgo, Liechtenstein ed Albania. Il Gruppo 3 - zona Europa, in cui figura San Marino, prenderà il via domani a Sozopol, in Bulgaria.



LP