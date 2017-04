Lucia Castiglioni alla 9° edizione della Coppa del mondo di Ginnastica ritmica di Pesaro



Per la Federazione Sammarinese Ginnastica riparte il circuito internazionale della World Cup targato FIG.

Dal 7 al 9 aprile torna la World Cup di Ginnastica Ritmica. Un appuntamento che si rinnova per la nona volta. Quello tra Pesaro e la Ritmica è ormai un binomio consolidato destinato a ripetersi almeno fino al 2020 dato che la manifestazione è stata assegnata alla Città di Rossini per tutto il quadriennio.



Esordio stagionale per la ginnasta senior della FSG Lucia Castiglioni classe 1998 che insieme alle sue tecniche Monica Leardini e Federica Prottì, quest’ultima in qualità di capo delegazione, prenderanno parte alla nona edizione della World Cup tappa di Pesaro presso l’Adriatic Arena.

La competizione avrà inizio Venerdì 6 aprile alle 16.35, dove Lucia scenderà in pedana con cerchio e palla per proseguire Venerdì 8 aprile alle ore 13,00 dove si esibirà con clavette e nastro. La manifestazione terminerà domenica 9 aprile con le finali per attrezzo e il Galà finale.

La Cerimonia di apertura è prevista, invece, per Sabato 8 aprile alle 18,15.

Quello di Pesaro è anche l’evento a cui partecipano il maggior numero di Federazioni nazionali di tutto il mondo. Quest’anno alla World Cup prenderanno parte ben 33 nazioni per 200 ginnaste in gara, mentre al Torneo Internazionale Città di Pesaro sono iscritte 23 nazioni. Ci sarà ovviamente il meglio della disciplina: dalla Russia all’Ucraina, dalla Spagna alla Bulgaria, fino alla Cina, al Giappone, all’Azerbaijan e ovviamente all’Italia. Anche in vista dei prossimi Mondiali di fine agosto, la tappa di Pesaro diventa un test fondamentale per confrontarsi con le migliori ginnaste del Mondo.

Lucia dopo i buonissimi piazzamenti ottenuti agli scorsi Campionati Mondiali e Campionati Europei è pronta a dare il meglio di sé ed a sfidare le migliori ginnaste della Ritmica Internazionale.