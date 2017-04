Tiro a volo, studenti nel mirino: campioni per il futuro

FITAV e Fiocchi rilanciano l'iniziativa rivolta agli studenti, che fa tappa anche a San Marino dove tiratori e Federazione si mettono al servizio dei potenziali atleti del domani.

Fiocchi Foundation, San Marino Shooting Club e FITAV insieme per un evento mirato alla diffusione di uno degli sport che – nella storia italiana – ha regalato maggiori soddisfazioni, ergo medaglie, nelle competizioni olimpiche.



Destinatari dell'iniziativa un centinaio di studenti dell'Università di Urbino, che sotto la sapiente guida di mostri sacri di questa disciplina quali Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis, ma anche i campionissimi sammarinesi Gian Marco Berti e le sorelle Alessandra ed Arianna Perilli, hanno cercato di carpire i trucchi del mestiere, imbracciando per la prima volta un fucile e – in taluni casi – assaggiando la scarica di adrenalina ed emozioni che solo l'esplosione di un piattello può regalare. Come testimonia Valerio Staffelli, che veste la giacca da tiro da una decina d'anni ed ha attirato la curiosità dei tanti studenti, ancor più di quanto non abbiano fatto i pluri medagliati campioni presenti, lasciando da parte – una volta tanto – i panni dell'inviato d'assalto.



E chissà che sul campo gara di San Marino non sia scoccata una scintilla, che possa avvicinare qualche nuovo potenziale campione al mondo del tiro.



Dall'Università all'Olimpiade? Perché no, il tempo ce lo dirà. Ci farà sapere se dalle parti della Ciarulla sia sbocciato un talento anche solo avvicinabile a quello – ad esempio – di Alessandra Perilli, partita in quarta in questo 2017.



Nel video le interviste a Valerio Staffelli e Gian Nicola Berti, presidente della FSTAV.



LP