Lucia Castiglioni in pedana alla Coppa del Mondo di Pesaro

La "farfalla" sammarinese tra le protagoniste della tappa iridata.

Il palcoscenico è quello della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica che come da tradizione, fa tappa all'Adriatic Arena di Pesaro. E naturalmente tra le 110 ginnaste, arrivate da tutto il mondo, c'è anche la sammarinese Lucia Castiglioni. Il primo esercizio è quello del nastro e dalle tribune del palasport pesarese, piovono applausi per la portacolori dell'Antica Repubblica. Poco più di mezz'ora e Lucia Castiglioni torna protagonista, con la prova delle clavette. Elegante, concentrata, la ginnasta sammarinese, nonostante una piccola sbavatura, si conferma su livelli altissimi. Il punteggio dice 11.050 punti con il nastro, qualcosina meno per le clavette. Emozioni forti, sopratutto per chi è sceso in pedana.