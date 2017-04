Il San Marino Team a lezione da Pagnini

L'incontro con Gianmarco Tamberi ha fatto da apripista al secondo appuntamento. Quello di oggi che ha visto il San Marino Team a lezione da Andrea Pagnini, il mental coach celebre per le sue imprese sportive costruite allenando la mente prima che il fisico. Una giornata di lavoro cominciata con la sua relazione sul tema "AllenaMen Te". Quella del mental coach è una figura introdotta dagli atleti di punta in vista di grandi appuntamenti della quale ora molti tendono a beneficiare. Dopo la lezione la giornata è proseguita con allenamenti più classici nelle rispettive discipline e ritrovarsi al PalaCasadei a sostenere le ragazze della Banca di San Marino. Il terzo appuntamento organizzato dal Capo Missione Luciano Scarponi è previsto per giovedì 18 maggio con il motivatore Sammy Marcantognini.