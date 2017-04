Tennis: Coppa Davis, San Marino ko 2-1 con l'Albania

Nell'ultima partita della pool C del terzo gruppo mondiale in corso in Bulgaria, San Marino ha perso 2-1 contro l'Albania. Mario Zili aveva portato avanti la sua nazionale superando in due set Antoine Barbieri (6/1 7/5). Marco De Rossi era riuscito a trovare il pareggio grazie a un doppio 6/3 con Elbi Mjeshtri. Decisiva per l'assegnazione della vittoria il doppio, con Barbieri e Grassi che hanno lottato alla grande contro la coppia albanese. Avanti i biancoazzurri, poi il pareggio albanese. Nel terzo set grande equilibrio, spezzato solo al tie-break con il successo albanese per 7/4.