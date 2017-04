L'Asset schianta Modena e guarda alla post season

Al Multieventi non è una partita. E' un vero e proprio show dell'Asset che domina Modena dal primo all'ultimo pallone, strapazzandola fino al 94-54. Un punteggio record per un match che si presentava come complicato se è vero che all'andata furono gli emiliani a spuntarla all'overtime. Qui basta un quarto, il primo, per capire come finirà. Il 29-6 della prima sera è già forma e sostanza di una serata super e tutta sammarinese. Che dopo aver travolto San Lazzaro si ripete e quindi pensando alla post season elegge il Multieventi a fortino inespugnabile. La vittoriona blinda il sesto posto e apre la minifase a orologio composta da due partite. Il prossimo week end, coincidente con la Pasqua, il campionato si ferma e dunque l'Asset riparte tra due settimane, in trasferta, contro una Ferrara quinta con 2 punti in più della squadra di Foschi. L'ultimo impegno è previsto al Multieventi contro Imola e solo allora sarà possibile stilare la griglia play off. Sammarinesi minimo sesti (la settima infatti dista sei punti) e teoricamente in corsa anche per un quarto posto che seppure complicato da raggiungere garantirebbe il fattore campo nella prima serie della post season.