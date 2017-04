Tennis Tavolo: si è chiusa la stagione per la Juvenes

Nel campionato di B/1 maschile la Juvenes, che aveva già conquistato la salvezza, ospitava la capolista Prato. La formazione toscana si è imposta 5-2. Per i titani i due punti sono arrivati con Valentin Mitranescu. In C/1 la Juvenes è stata superata da Rimini 5-4 in casa nell'ultima giornata. Una sconfitta che permette ai romagnoli di agganciare proprio la Juvenes in testa al campionato. Con gli scontri diretti in parità si resta in attesa di conoscere se sarà la differenza punti per decretare la promozione o se si giocherà uno spareggio. Nel campionato di serie D/1, la formazione mista della Juvenes ha battuto Fabriano 5/1 e centrato il secondo posto e quindi i play off.



Elia Gorini