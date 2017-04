Basket, Milano testa di serie ai playoff scudetto

Decisivo l'88-80 su Venezia, che a quattro giornate dal termine è a -8 e con gli scontri diretti a sfavore.

Per la quarta volta consecutiva, l'Olimpia Milano sarà testa di serie ai playoff. Decisivo l'88-80 su Venezia, che a quattro giornate dal termine è seconda a -8 e sotto nella differenza punti degli scontri diretti. Milano viene da due ko, parte male e scivola anche a -11, poi si riprende e a 5' dalla fine la chiude con la tripla di Andrea Cinciarini, che scava un +8 che non sarà più colmato. 20 punti per Macvan, nella Reyer ce ne sono 17 di Peric.



Ride Avellino, salita a -2 dai lagunari grazie al 92-86 su Cantù. Che dopo un avvio difficile trova un Dowdell da 24 e un JJ Johnson da 17 punti solo nella ripresa, rimanendo in corsa fino al 79-78. Quindi due bombe di Luenen e Ragland – che ne fa 33 con 9/11 da fuori – e tanti saluti. Per gli irpini anche un Logan a quota 22.



Tiene il passo pure Reggio Emilia, che s'impone 73-68 su Varese. Guidata da un Cervi da 18 punti e 8 rimbalzi Reggio tiene in pugno il match per tre quarti, poi i lombardi sfoderano 10' da urlo e quasi la raddrizzano. Resterà un quasi: non bastano i 33 combinati di Dominique Johnson ed Eyenga.



Intanto Pistoia accende la corsa playoff piegando 75-59 Capo d'Orlando, vittoria che vale l'8° posto in solitaria a -2 proprio dai siciliani. Tra secondo e terzo quarto lo strappo dei toscani, che mettono a referto i 30 in due di Petteway e Jenkins e l'ottima prova di Lombardi.



Staccata Torino, che nonostante i 27 di Harvey e il +9 del 30° cade 83-76 con una Caserta che, grazie alla doppia doppia di Watt e i 45 del trio Daniele Cinciarini-Diawara-Berisha, piazza un colpo fondamentale in ottica salvezza.



Salvezza che si complica per Cremona, di nuovo fanalino di coda a causa dell'80-86 subito da Brescia. 17 di Moore, 19 degli straripanti Landry e Luca Vitali – che aggiungono rispettivamente 8 rimbalzi e 9 assist – e nell'ultima frazione gli ospiti scappano: inutili i 18 di Johnson-Odom e i 14 a testa di Gaspardo e Thomas.



RM