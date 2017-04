Torna il Baseball, domani T&A San Marino - Tommasin Padova

Al via domani sera, il campionato italiano di Baseball, a Serravalle debutta in panchina Marco Nanni



Finalmente si parte. Dopo due mesi abbondanti di preparazione, favorita dalle ottime condizioni climatiche, ora si fa sul serio.

L'Italian Baseball League apre i battenti della stagione 2017, con una formula completamente rinnovata.

Otto squadre suddivise in due gironi che giocheranno due partite per ogni week-end.

Tra le novità più attese, il debutto sulla panchina della T&A San Marino di Marco Nanni.

L'ex tecnico della Fortitudo Bologna prende in mano una squadra nuova, che può contare sul ritorno di Avagnina dopo la squalifica e di Mario Chiarini dopo l'intervento chirurgico al polso. Un gruppo che ha ben impressionato in pre campionato, anche se Nanni non nasconde che la squadra è sicuramente attrezzata per puntare alla Coppa dei Campioni.

Le favorite restano Rimini e Bologna in un campionato comunque difficile da pronosticare anche se il tecnico della T&A non si tira indietro e prova a fare le carte alla stagione che sta per cominciare.