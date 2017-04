T&A San Marino, Mazzotti a tutto campo: "Importante cominciare bene"

Secondo il Team Manager sammarinese T&A, Fortitudo e Pirati partono un gradino sopra, ma il nuovo format - sottolinea - ha portato a un livellamento dei valori in campo.

Fiducioso e conscio delle potenzialità della squadra allestita. Mauro Mazzotti - Team Manager della T&A San Marino - parte dall'avvicinamento al debutto stagionale dei suoi, impegnati questa sera sul diamante di Serravalle contro la Tommasin Padova: "Siamo in una buona condizione fisica e mai come quest'anno abbiamo beneficiato di condizioni climatiche ottimali per portare a termine nel migliore dei modi la preparazione. Nanni ha messo i ragazzi nelle condizioni di allenarsi nel migliore dei modi, siamo fiduciosi fin dalla prima giornata; abbiamo puntato su di lui già l'anno passato, poi per diverse ragioni la cosa non andò in porto".



Cambia il format, ma le favorite restano le solite. Oppure no? "Credo che Bologna, Rimini e San Marino possano essere messe su un gradino superiore alle altre, anche se dobbiamo considerare che il passaggio alla doppia sfida livellerà molto i valori tecnici, l'anno passato diluito sulle tre gare".



Chiarini in campo da subito: "É rientrato da un'operazione al polso e piano piano si sta riprendendo; credo che il miglior Mario lo vedremo tra un mese, un mese e mezzo, ma scenderà in campo già nelle prime giornate".



Chi ben comincia è già a metà dell'opera: "Partire col piede giusto è importante, perché da morale e certezze all'interno di un ambiente che sta mutando; il nostro obiettivo stagionale è quello di arrivare il più lontano possibile e provare a giocarci tutte le nostre carte sui due fronti".



Nel video l'intervista a Mauro Mazzotti, Team Manager T&A San Marino.





LP