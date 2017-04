Tennis: Schiavone in semifinale a Bogotà

Eliminata la Errani, sfuma possibile derby italiano nel torneo

Dopo oltre un anno, Francesca Schiavone torna a disputare una semifinale del circuito Wta. La tennista milanese, impegnata nel torneo di Bogotà, in Colombia, ha eliminato nei quarti per 6-1 6-4 la favorita del torneo, Kiki Bertens, numero 20 del ranking mondiale. Poteva essere un derby italiano, ma Sara Errani è stata invece sconfitta dalla svedese Johanna Larsson, numero 58 del ranking mondiale, per 7-5, 6-4, che sarà quindi la prossima avversaria della 36enne milanese.