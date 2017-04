Baseball: Tommasin Padova battuta per "manifesta"

E' cominciata ieri sera la stagione 2017 del campionato italiano di Baseball ed è cominciata nel modo migliore per la T&A San Marino.

Buona la prima per la T&A San Marino.

La squadra di Marco Nanni ha agevolmente liquidato la pratica Tommasin Padova.

Vittoria per manifesta inferiorità alla settima ripresa con il punteggio di 13 a 3.

Sul diamante di Serravalle non c'è stata partita, anche per merito di uno straordinario Quevedo.

Un paio di inning di assestamento e poi il lanciatore venezuelano della T&A, non ha più fatto vedere palla ai battitori del Tommasin.

Nove strike out consecutivi nella fase iniziale di una partita, dominata in lungo ed in largo dal partente della squadra del Titano.

Al resto ci hanno pensato le mazze sammarinesi, con un quarto inning da 7 punti segnati.

Da segnalare il 3 su 5 per Mario Chiarini, autore della valida del definitivo + 10 alla settimo inning e 3 su 5 anche per Sebastiano Poma, per lui singolo, doppio e triplo.

L'unico sussulto della compagine ospite alla sesta ripresa,

Con Morreale sul monte, arrivano le valide di Pacini, Martone e Montalbetti ed anche il doppio di Teahen.

Padova segna tre punti, con la speranza di allungare una sfida che invece i Titani chiudono in sette riprese.

Al sesto il triplo di Epifano, che vale l'undicesimo punto della T&A e poi il singolo di Chiarini, che a basi piene, sull’ex Crepaldi, buca gli interni e porta a casa i due punti

del definitivo 13 a 3.

Questa sera si replica, tempo permettendo, con gara 2.

Stessa ora, le 20.30, stesso avversario, il Tommasin Padova.



p.f.