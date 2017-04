Baseball: successo in rimonta per la T&A San Marino

Ermini l'uomo decisivo: all'ottavo ribalta il punteggio da 0-2 a 3-2 con un solo giro di mazza.

La T&A raddoppia, bissando il successo ottenuto ai danni dalla Tomassin Padova appena 24 ore prima, ma faticando decisamente di più rispetto al rotondo 13-3 ottenuto dopo i primi 7 inning dell'anno.



Sono i patavini stavolta a prendere il comando delle operazioni, dopo tre turnazioni bianche al piatto tanto per la T&A, quanto per gli ospiti. La volata si Sciacca al quarto inning sblocca il punteggio, salendo sul 2-0 al sesto complice la base che Florian cede a Teahen con Pacini sul cuscinetto di terza. La successiva rimbalzante di Perdomo, che battezza il rilievo Cherubini, vale il doppio vantaggio veneto.



Abulico per 7 inning, l'attacco sammarinese si desta all'ottavo quando finisce la partita di un ottimo Bazzarini: sul monte – per la Tommasin – sale Tebaldi, che non approccia nel migliore dei modi incassando il doppio di Ermini che in un sol colpo ribalta il risultato spingendo sul cuscino di casa base Ferrini, Avagnina ed Epifano.



Tabaldi non riesce a suturare l'emorragia, che si sostanzia nel 5-2 finale griffato da Albanese e Cit. Partenza di stagione confortante per la T&A San Marino, che al pari di Novara, Nettuno e Bologna guida la classifica a punteggio pieno.



LP