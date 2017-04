Tour delle Alpi: a Scarponi la prima tappa

Sul traguardo di Innsbruck firma l'impresa Michele Scarponi che fa sua la prima tappa del Tour of The Alps, nome esotico che sostituisce quello romantico di Giro del Trentino. Tappa non lunga, 142 km, ma insidiosa ufficialmente con 3 salite, ma con un percorso nervoso e impegnativo che non consente mai di prender fiato. Fughe a profusione, situazioni in divenire di quelle che il povero De Zan chiamava scatti e controscatti per arrivare ai 3 chilometri e 4 con il Team Sky a controllare la corsa e scortare il capitano e campione uscente Mikel Landa. La salita finale ha una pendenza del 7 per cento l'andatura è elevata. Landa progressivamente sfilava nelle ultime posizioni a testimoniare una delle due, crisi o ritardo di condizione. Thomas sta davanti e di fatto si prende i galloni da leader. Il primo a muovere è il vivacissimo Pozzovivo che trascina con sè proprio Thomas e Bernal. Ai 2 chilometri e mezzo comincia la bagarre. Pozzovivo, Thomas e Formolo i più brillanti. Proprio Pozzovivo sul rettilineo finale prova a giocarsela d'anticipo, ma il ragionier Scarponi ha studiato la corsa perfetta. Coperto fino ai 100 metri esce con una progressione poderosa e vince davanti a Thomas e Pinot. Tra chi vince e chi perde, straperde Landa. E' solo la prima tappa, ma giunge al traguardo con 26 secondi sul groppone.