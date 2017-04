Giro del Monte: il 20 maggio l'appuntamento tradizionale con i 7 km intorno al Monte Titano

Un appuntamento che oltre ad appassionati, runner e gente comune, coinvolgerà anche atleti e volontari dei Giochi dei Piccoli Stati

Sabato 20 maggio ore 19 lo start all'edizione 2017 del Giro del Monte. Non è una gara nella gara quella delle iscrizioni, ma è chiaro che non sarà facile abbattere il muro dei 1500 dello scorso anno. In tarda mattinata la presentazione a Palazzo Graziani di quello che sarà un evento che quest'anno cadrà a soli 9 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi dei Piccoli Stati, e proprio per entrare definitivamente nel vivo della manifestazione più importante dell'anno, la Track & Field inviterà tutti gli atleti e tutti i volontari coinvolti durante i Giochi, e ovviamente non mancherà la Mascotte Sammy. Un evento sposato in pieno anche dal Coordinatore di Giochiamo allo Sport, l'ex campionessa di Ciclismo Daniela Veronesi, che inviterà i ragazzi delle scuole a partecipare . La podistica resterà tale e uguale alle altre edizioni: 7 chilometri complessivi per compiere il Giro attorno al Monte Titano patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta del Paese. Novità di quest’anno, oltre alla possibilità di iscriversi a squadre,con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali, l'organizzazione delle gare giovanili e special olympics sul tracciato di 300 mt, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Al termine del programma sportivo, nel Piazzale Lo Stradone, la tradizionale cerimonia di premiazione,seguita dalla Cena Wellness sotto le stelle ed il Flower Power Party con musica live e DJ set. Da oggi sono aperte le iscrizioni online sul sito web www.tfsanmarino.com/store.



L.G