Giulia Dal Pozzo, che impresa alla Coppa delle Viole

E' una vera e propria impresa sportiva quella di Giulia Dal Pozzo. La tennista sammarinese, figlia di un'atleta storica come Francesca Guardigli, ha vinto la Coppa delle Viole.



Il torneo ravennate riservato agli Under 12 ha lanciato i più bei talenti affermati poi a livello professionistico. Andrea Gaudenzi, Flavia Pennetta e Simone Bolelli, tanto per citarne tre, hanno alzato il medesimo trofeo che si disputa da 40 anni.



A completare il trionfo di Giulia va segnalato il fatto che in tutto il torneo la sammarinese non ha perso nemmeno un set, concedendo alle avversarie appena 5 games. Addirittura imbarazzante la superiorità dimostrata in finale contro la padovana Elisa Cesarina Vincenti spazzata via con un doppio 6-0.



r.c.