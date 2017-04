Una serata “Special” per l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva

E' stata sicuramente una serata “speciale” per l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva che, alla palestra di Acquaviva, ha sfidato gli atleti della squadra di futsal degli Special Olympics San Marino. Una partita amichevole rispettando le regole del calcio a 5 unificato, il maggior esempio di integrazione in ambito sportivo, infatti nella stessa squadra giocano atleti con disabilità e partner.

Sul piano agonistico la partita è stata tiratissima, tanto da essere decisa solo all'ultimo secondo nonostante un grande recupero della squadra di Special Olympics San Marino. Nel complesso una gran bella serata di sport, nella quale non sono mancati il divertimento e l'impegno.