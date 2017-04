Volley: la Titan Services vince il derby col Rimini e si assicura i play-off

Nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di volley di serie C, la Titanservices San Marino vince il derby con Rimini e si qualifica per i play-off.

Tutto secondo pronostico sul parquet di Serravalle, dove la Titanservices liquida in tre set la pratica Rimini.

Un derby senza storia, nonostane la squadra di Mascetti dovesse rinucniare a Capitan Tabarini, solo in panchina per onor di firma e l'opposto Budzko, entrambi infortunati.

Grande protagonista Valerio Guagnelli, autore di 20 punti e di un ottima gara in tutti i fondamentali.

Una partita dominata dal sestesso sammarinese, sempre avanti nel punteggio e capace di respingere ogni tentativo di rimonta della squadra avversaria.

25 a 19 il primo set mentre nel secondo parziale si resta in sostanziale equilibrio fino al 15/14, quando i Titani ampliano il vantaggio con un break di 8/0 e chiudono sul 25 a 16.

Ordinata in difesa ed attenta in ricezione, la Titanservices gioca sul velluto anche il terzo set, come dimostra il punteggio finale di 25 a 15.

Una vittoria che vale il secondo posto nel girone e la qualificazione ai play-off promozione, senza dover attendere i verdetti delle partite in programma domani.



p.f.