La T&A San Marino vince anche Gara2 allo Stadio dei Pirati

La squadra di Marco Nanni a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato

Siamo solo all'inizio, alla seconda giornata dell'Italian Baseball League ma i segnali della T&A San Marino sono comunque confortanti.

Quattro partite altrettante vittorie e sopratutto un bella doppietta sul diamante dei Pirati nel derby con il Rimini.

Come nella gara del venerdi, la squadra di Marco Nanni s'impone per 3 a 1, sfoderando l'ennesima prova da incorniciare dei suoi lanciatori.

Florian è il partente, Cherubini lanciatore vincente e Oberto autore della salvezza.

La punta di diamante, ancora una volta, è un Erik Epifano strepitoso.

L'interbase dei Titani chiude con un eccellente 3 su 4 nel box e raggiunge una

media di 573 dopo le prime quattro gare di campionato.

Il vantaggio della T&A matura nella quinta ripresa, quando il doppio di Avagnina spinge sul piatto di casa base, proprio Epifano.

Rimini pareggia il conto nella parte bassa del sesto ma all'ottava ripresa la T&A mette il sigillo sul derby.

Il doppio di Epifano ed il singolo di Ermini valgono il 2 a 1.

Partita definitivamente chiusa poco dopo, quando la valida di Cit porta a casa il punto del 3 a 1.

Oltre ad Epifano, da segnalare anche le due valide di Sebastiano Poma e il doppio di un ritrovato Lole Avagnina.

Con la doppietta in casa del Rimini, la T&A vola in testa alla classifica ed è l'unica squadra imbattuta dell'Italian Baseball League.