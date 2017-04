Tennis Tavolo: la Juvenes è in serie C2

Dopo il secondo posto in campionato, i Titani vincono i play off di serie D1.

Con una grande prova la Juvenes batte il TT Mogliano e vince i play off per salire in C2. La squadra guidata dal tecnico Claudio Stefanelli si è imposta 5/3 grazie ai punti conquistati da Andrea Morri, Chiara Morri ed Emanuele Vannucci. Al Mogliano non sono bastati i tre incontri vinti dal fortissimo Alessandro Silveri.



Elia Gorini