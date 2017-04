La piscina del Multieventi Sport Domus ospita il “Trofeo Synchro Sping 2017”, gara nazionale di nuoto sincronizzato

Ospite la plurimedagliata campionessa spagnola Gemma Mengual

Tre giorni di gare che si concluderanno domani, in cui si esibiscono oltre mille sincronette provenienti da tutta Italia. Questa mattina l'arrivo della campionessa spagnola Gemma Mengual, 2 argenti a Pechino 2008 e diverse medaglie alle varie edizioni dei Mondiali di sincro. La Mengual dopo uno stop di alcuni anni, per concentrarsi sulla famiglia, ha accettato l'invito della Spagna per partecipare alle Olimpiadi di Rio De Janeiro 2016, in cui nonostante la lunga assenza dalle gare ha ottenuto un prestigioso quinto posto a squadre. Oggi la Mengual è tecnico della Nazionale spagnola di nuoto sincronizzato, ed ha accettato l'invito dell'organizzazione di salire sul Titano per esibirsi, ma soprattutto per incontrare e scambiare opinioni con i tecnici delle oltre 40 società partecipanti



L.G