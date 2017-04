Basket: sabato impegno fuori casa per Asset contro Ferrara

Sabato l'Asset Banca (14-11 il record stagionale) chiuderà la regular season giocandosi a Ferrara (15-10) la quinta testa di serie nella griglia playoff.

Cambierà poco, perché, quinta o sesta, la serie di primo turno playoff sarà comunque giocata con il fattore campo contrario nella eventuale gara 3, e sarà contro i bolognesi della Salus (terzi) in caso di sconfitta a Ferrara, e contro Fiorenzuola (quarta) in caso di vittoria.

Curioso l'andamento della doppia sfida con Ferrara in regular season, con un doppio blitz in trasferta, prima degli estensi al Multieventi (80-75 con 19 di Ghedini) poi dei Titans in Emilia (79-74 con 20 di Rinaldi).

Come i Titans contro Imola, anche Ferrara ha steccato la prima gara della fase ad orologio, 67-75 a Fiorenzuola nonostante i 21 di Ranzolin.