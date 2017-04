Ciclismo: il giovane sammarinese Michael Antonelli vince la gara nazionale juniores

Ciclismo: il sammarinese Michael Antonelli del team Alice Bike di Cesena, ha vinto, in volata, la gara nazionale categoria Juniores. 88 chilometri disegnati sul circuito del Seven Savignano. Antonelli , insieme ad altri tre corridori ha staccato gli inseguitori a 3 chilometri dall'arrivo e, in volata ha battuto Bortolan secondo e Aleotti terzo.



L.G