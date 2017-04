Presentata la Kickboxing World Cup

E' la settima edizione della manifestazione

Presentata la settima edizione della Kickboxing World Cup. Il meglio delle arti marziali e degli sport da combattimento ancora una volta a San Marino

Altro che crisi del settimo anno. Il binomio tra San Marino e la Kickboxing World Cup si consolida e si rafforza nel segno di una manifestazione che da domani a lunedi porterà al Multieventi più di 1000 atleti. Esibizioni e gare su 6 tatami, 2 ring e perfino la gabbia tanto di moda ora negli Stati Uniti. La presentazione questa mattina introdotta da Mattia Ronchi che in rappresentanza della Segreteria di Stato competente porta i saluti e ringrazia gli organizzatori per aver scelto la Repubblica. Una scelta che il Presidente definisce una "scommessa vinta".

La novità più stuzzicante riguarda l'accordo con Flightnetwork per l'allargamento del programma dalle arti marziali alle discipline da contatto pieno . Dal Presidente Mazza l'idea di una federazione che guarda al futuro.



Nel video le interviste a Paolo Gherardi (vicepresidente IAKSA) e a Maurizio Mazza (presidente FESAM)