Baseball: la T&A vince ancora

Quinta vittoria di fila per la squadra di Marco Nanni, battuto Novara 4-2 in gara1

Continua nel migliore dei modi la stagione della T&A San Marino. I titani vincono anche gara1 contro Novara. Sul diamante di Serravalle la squadra di Marco Nanni centra la quinta vittoria consecutiva in altrettante partite giocate. Gara non facile per San Marino che s'impone 4-2 costruendo il successo nella prima parte di partita. La T&A va avanti nel punteggio già nella parte parte bassa del primo inning. Sul monte Novara lancia subito molto bene con Aristil che trova due strike out. E' quasi un paradosso che il primo punto della partita arrivi dopo aver ottenuto il terzo strike su Avagnina: un lancio pazzo che permettere all'esterno sinistro di arrivare salvo in prima base. Da qui nasce il vantaggio T&A con il doppio di Chiarini. Il secondo punto arriva nella seconda ripresa con una volata di Pulzetti raccolta in foul da Loardi che permette a Epifano la corsa dalla terza. Novara a punti nel quarto inning grazie homer di Alvarez. La T&A allunga di nuovo grazie al triplo di Pulzetti e all'errore di Bassani in seconda che porta San Marino sul 3-1. Alla settima ripresa Novara va ancora vicina al pari. Loardi e Ramos guadagnano la base ball. Sul monte sale Camacho. Gli ospiti riempiono le basi e segnano il secondo punto della serata. E' un momento decisivo della partita. Lo risolvo Camacho, che prima elimina al piatto Bassani, poi fa battere in diamante Batista per l'out a casa e infine mette strike-out Monello. All’ottavo arrivano un errore (il quarto) e una palla mancata della difesa piemontese, quindi una battuta in diamante di Ferrini fissa il risultato sul 4-2.



Elia Gorini